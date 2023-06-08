علي الدين هلال يشيد بالحوار الوطني: تنوع الآراء مصدر قوة للدولة المصرية

أكد الدكتور علي الدين هلال، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، أن الحوار يتضمَّن كل الآراء الوطنية التي تسعى للصالح العام، مشددًا على أن الحوار الوطني أثبت أن هناك حرية وأن الناس آمنة على نفسها، معتبرًا أن تنوع الآراء مصدر قوة للدولة المصرية.

وأوضح هلال خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الحوار الوطني نجح في بناء الثقة وإيجاد مساحات مشتركة بين المشاركين.

جلسات الحوار الوطني تناولت نظام الانتخابات البرلمانية

وتحدث عما تناولته أولى جلسات الحوار الوطني فيما يخص الملف السياسي، مشيرًا إلى أنها تناولت نظام الانتخابات البرلمانية، والجدل القائم حول القائمة النسبية، والقائمة المطلقة، وأيضًا انتخابات المحليات، بجانب مشروع مكافحة التمييز المقدم من وزارة العدل، معربًا عن أمله في الوصول لنقاط توافق بين أصحاب الآراء المختلفة.

يمكن أن نقدم للآخرين النموذج الحضاري

وأكد مقرر الملف السياسي في الحوار الوطني أن كبت الآراء يسبب الانفجار، وأن مصر ليست أغنى دولة عربية، ولكن يمكن أن نقدم للآخرين النموذج الحضاري وأن نصبح ضمير المنطقة والمجتمع العربي وتقديم نموذج حضاري ديموقراطي ونموذج لحقوق المواطنة ودور المراة، معتبرًا أن هذا المجال هو الذي يضمن لمصر دورها ونفوذها في مصر.