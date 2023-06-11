موعد عيد الأضحى المبارك 2023.. البحوث الفلكية يحدد رؤية هلال ذي الحجة

ينتظر المسلمون تحديد موعد عيد الأضحى المبارك 2023 بدقة وفقا لرؤية الهلال والحسابات الفلكية، لإقامة شعائره المرتبطة بذبح الأضاحي وموسم الحج فضلاً عن استمتاعهم بالإجازة بصحبة الأهل والأصدقاء.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد عيد الأضحى المبارك 2023 أنه يوافق يوم الأربعاء 28-6-2023، وصلاة عيد الأضحى في القاهرة تكون الساعة 6:21 صباحا بالتوقيت الصيفي.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023 فلكيا

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقا للحسابات الفلكية لمعمل أبحاث الشمس، فإن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:38 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 الموافق 18/6/2023.

رؤية هلال ذي الحجة

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد الأضحى المبارك 2023 أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، ويبقى الهلال الجديد في سماء المحافظات لمدد تتراوح بين «31 -37 دقيقة».

رؤية هلال ذي الحجة في المدن والعواصم العربية

وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين «7 - 44 دقيقة»، وتكون غرة شهر ذو الحجـة 1444 فلكياً يوم الإثنين 19-6-20203، وتكون وقفة عرفات لعام 1444 فلكياً يوم الثلاثاء 27-6-2023، ويكون موعد عيد الأضحى المبارك 2023 لعام 1444 فلكياً يوم الأربعاء 28-6-2023.