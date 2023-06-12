ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات المسلحة على مقرات شرطة فيتنام إلى 9 قتلى

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات المسلحة على مقرات الشرطة إلى 9 قتلى، بينهم أربعة ضباط، نقلا عن قناة «تشانيل نيوز آشيا» في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

وقالت وزارة الأمن العام فى فيتنام، إنه جرى القبض على 26 شخصا على خلفية إطلاق النار، الذي وقع أمس الأحد، في مقاطعة «داك لاك»، وذلك في منشور لها على موقعها الرسمي على الإنترنت.

ضبط 26 شخصا على خلفية إطلاق النار

وأضافت الوزارة أن المحققين مازالوا يبحثون عن المزيد من المشتبه بهم على خلفية هذه الواقعة، مشيرة إلى إصابة ضابطين آخرين بجروح خطيرة خلال إطلاق النار.