بعد انضمام فيتنام للقائمة.. آسيا أكثر القارات تسجيلاً لأعلى درجات الحرارة

سلط تسجيل دولة فيتنام درجات حرارة مرتفعة هي الأعلى في البلاد، اليوم الأحد، بلغت 44.1 درجة مئوية، الضوء على درجات الحرارة الأعلى في العالم، خاصةً في قارة آسيا، التي تضم عدداً من المدن التي شهدت أكبر ارتفاع في درجات الحرارة، وبشكل غير مسبوق.

وكشف المركز الوطني للأرصاد الجوية المائية أن درجة الحرارة التي سجلتها فيتنام هي الأعلى، ولكن هذا ليس مستغرباً، لأن القارة الآسيوية تسجل دائماً درجات حرارة مرتفعة.

أعلى درجة حرارة في العالم

وبحسب موقع (Eldorado Weather)، فإن أعلى درجة حرارة في العالم كانت من نصيب مدينة «كوليناس دو توكانتينز» في البرازيل، بقارة أمريكا الجنوبية، بدرجة حرارة وصلت إلى 55.1 درجة مئوية، وجاءت مدينة «مالتا سابوتي» في دولة جورجيا، الواقعة في غرب آسيا، بدرجة حرارة وصلت إلى 52.3 درجة مئوية.

آسيا أكثر القارات تسجيلاً لدرجات الحرارة المرتفعة

وحلت في المرتبة الثالثة مدينة «العميدية» في إيران، ضمن قارة آسيا أيضاً، بدرجة حرارة وصلت إلى 49.2 درجة مئوية، في الوقت الذي جاءت 4 مدن تونسية، ضمن قارة أفريقيا، في المراكز من الرابع إلى السابع، وهي مدن «باجة، وبنزرت، وقرطاج، وجندوبة»، بدرجات حرارة تراوحت بين 48.9 و48.7 درجة مئوية.

وحلت في المركز الثامن مدينة «الجهراء» في دولة الكويت، بقارة آسيا أيضاً، بدرجة حرارة بلغت 48.6 درجة مئوية، ثم مدينة «طبرقة» في تونس، في المركز التاسع، بدرجة حرارة 48.3 درجة مئوية، وفي المرتبة العاشرة جاءت مدينة «الأهواز» في إيران، بدرجة حرارة 48.2 درجة مئوية.