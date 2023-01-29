توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة البارالمبية الآسيوية واتحاد الإعاقات الذهنية

وقعت اللجنة البارالمبية الآسيوية والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية مذكرة تفاهم مشتركة لدعم التعاون المشترك في المجالات المختلفة، في إطار الاهتمام اللامحدود الذي تبديه الدولة والحكومات والمنظمات الرياضية ومؤسسات المجتمع المدني بأصحاب الهمم، وملف قادرون باختلاف.

وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد عبد الله العصيمي رئيس اللجنة، وعن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية المهندسة أمل عبد الحميد محمد مبدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارلمبية المصرية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية والدكتور إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بالوزارة، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة.

اللجنة البارلمبية الأسيوية

كما حضر من جانب اللجنة البارلمبية الأسيوية عيسى آل علي، مدير الشراكات والدعم المؤسسي ، والسيد عادلإبراهيم خنجي، مستشار التسويق والرعايات، والسيد علاء عمر الحارون، المدير الإداري، باللجنة.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ويسري العمل بها لمدة عام إلى تحديد الإطار العام الذي يتم من خلاله تيسير وتطوير التعاون بين الجانبين من خلال شراكة تعتمد على دعم الحركة البرالمبية الآسيوية من خلال تقديم مقترح بمشروع لتنفيذ هذا الاطارمن خلال اتفاقيات مستقلة لكل مشروع يتم الاتفاق على تنفيذه.

واتفق الطرفان على توفير الدعم المطلوب لتنفيذ المشايع المشتركة التي تحقق أهداف وطموحات الطرفين مع العمل على توفير كافة السبل والامكانيات ليكون مقر كلا من طرفي الاتفاقية معلم رياضي فريد من نوعه والوجهة الرئيسية لرياضة أصحاب الهمم بالمنطقة والعالم.

ومن المقرر وفقا لمذكرة التفاهم الاشراف على إقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية الخاصة برياضة أصحاب الهمم مع بذل الجهود لتوفير الدعم العيني للدول الآسيوية للارتقاء بالرياضة البارالمبيــة وتحقيق الإنجازات في كافة المحافل الرياضية.

وتم الاتفاق أيضا على دعم الرياضة النسائية والعمل علي زيادة تواجد العنصر النسائي في مختلف الاحداث الرياضية البارالمبيــة وتفعيل برامج تمكين العنصر النسائي من ذوي الإعاقة وتوفير فرص متساوية لهن على كل المستويات.

كما تم التوافق على تشجيع اللجان البارالمبية والحكومات الآسيوية على مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين التي تخص الحركة البارالمبيــة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

عمل اللجنة البارلمبية الأسيوية

-اللجنـة البارالمبيــة الآسيويـــة هي منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح وتم استضافة مقرها بدولة الامارات العربية المتحدة بموجب المرسوم الاتحادي رقم 159 لسنة 2019 وتعمل تحت مظلة اللجنة البارالمبيــة الدولية وتعتبر المظلة الإقليمية للحركة البارالمبيــة في قارة آسيا وتشمل في عضويتها 45 دولة وتعنى بتنظيم الألعاب الآسيوية البارالمبيــة كل أربع سنوات كما تعنى اللجنة بتنظيم الفعاليات والدورات والأنشطة الخاصة بأصحاب الهمم.

-الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنيةهو هيئة رياضية تابعه للجنة البارالمبية المصرية وتخضع لرقابة وزارة الشباب والرياضة المصرية وأشهر في فبراير 2014م بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 230 وهو عضو بالاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية.

ويحرص الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية على المناداة بحقوق ذوي الاعاقات وتوفير فرص حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة الأنشطة الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي الأمر الذي يعزز من عملية الدمج الذي نستهدف تحقيقه لهم في المجتمع كما تحسن مشاركاتهم المستمرة وما يخضعون له من تدريبات مكثفة لدى الاتحاد في مختلف الأنشطة من مهاراتهم العملية.