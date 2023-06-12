طلاب الثانوية في كفر الشيخ بعد الامتحانات: الأسئلة كانت سهلة وواضحة

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ حول امتحان مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية، في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي انطلقت، اليوم الاثنين 12 يونيو، وتستمر حتى الخميس 13 يوليو المقبل.

طالب: الامتحان كان سهل جدًا

وأعرب أحمد نبيل سويلم، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، عن سعادته بسهولة امتحان مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية، إذ وصفه بأنه «سهل جداً»، متمنياً أنّ تكون بقية الامتحانات في مستوي الطالب المتوسط، وأنّ تتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب.

طالب آخر: الأسئلة كانت بسيطة

وأكد محمد طعيمة، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، أن أسئلة امتحان مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية، جاءت واضحة وبسيطة وممهدة لبقية المواد، مشيراً إلى أن لجان الامتحانات كانت منضبطة، والمراقبين وفروا جوًا من الهدوء للطلاب.

عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022 - 2023، يبلغ 25 ألفاً بينهم حوالي 6 آلاف في الشعبة الأدبي، وشعبة علمي علوم 16 ألفاً و920 طالباً، وشعبة علمي رياضة 1920 طالباً.