ارتياح بين طلاب الثانوية العامة ببورسعيد بعد الامتحانات: الأسئلة في مستوى الجميع

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد امتحاني التربية الدينية والوطنية في 16 لجنة، وسط إجراءات أمنية مشددة مع توافر الخدمات المحيطة بالمدارس من طوارئ الكهرباء والغاز والإسعاف، وسادت حالة من الارتياح بينهم بسبب سهولة الأسئلة.

طلاب يشيدون بمستوى الأسئلة

وقال يوسف محسن بالقسم الأدبي، إن أسئلة الامتحان جاءت في متناول الجميع، وبعضها كانت تحتاج إلى وقت، ولكن انتهيت من الإجابة قبل الوقت المحدد للمادتين.

وتمنت بسملة عبدالله، أن تكون بقية المواد سهلة مثل الدين والتربية الوطنية، مشيرة إلى أنها لم تنم من القلق أمس، ولكنها اطمأنت الآن.

سعاد تقرأ في المصحف

في السياق، قالت سعاد الديب إحدى أولياء الأمور إن أعصابهم كانت مشدودة، منذ ليلة أمس، وحتى انتهاء الامتحان، ولذلك بدأت تتلو القرآن وتتضرع إلى الله ليجيب ابنها على الأسئلة ويكلل تعبه بالنجاح، ودعت الله أن تكون باقي الامتحانات مثل امتحان اليوم.

المحافظ يتفقد غرفة العمليات

في سياق متصل، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم، غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية العامة بديوان المديرية لمتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي وأحمد والى وكيل المديرية وكامل أعضاء غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية.

وتواصل المحافظ مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان وزارة التربية والتعليم واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات لهذا العام بالمحافظة والتي تسير وسط أجواء تتسم بالهدوء والانضباط.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى الترتيبات والإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من تنظيم اللجان للطلاب وتجهيز الاستراحات بشكل لائق لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأضح المحافظ أنه جرى توفير كل الخدمات والدعم لتحقيق الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بتركيز عال موجها الشكر لكل أعضاء غرفة العمليات ومتمنيا النجاح والتوفيق لكل الطلاب.

ويؤدي 5726 طالبا بالشهادة الثانوية العامة ببورسعيد اليوم الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية من خلال 16 لجنة أساسية لجميع الشعب الأدبية والعلمي رياضيات والعلمي علوم.