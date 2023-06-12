طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية بعد الامتحانات: بداية مبشرة

شهدت امتحانات الثانوية العامة حالة من الارتياح بين طلاب محافظة الإسماعيلية في اليوم الأول للامتحانات، والذي بدأ بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

35 لجنة في الإسماعيلية

وانتظمت امتحانات الثانوية العامة في 35 لجنة موزعة على مدينة الإسماعيلية ومراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب بإجمالي عدد 10 آلاف و858 طالب وطالبة.

طلاب الإسماعيلية: بداية مبشرة

وقال محمد عباس طالب في الصف الثالث الثانوي بمدرسة السادات، إن الامتحانات في اليوم الأول مرت بشكل سلس دون وجود أي عقبات، مشيداً بالخطوة الأولى في تحديد مواد لا تضاف إلى المجموع في أول أيام الامتحانات.

وتابع: «تجربة أول يوم كسرت الرهبة الموجودة لدى الطلاب من الامتحانات، إلى جانب تسهيل معرفة الطلاب بمكانهم في اللجنة المحددة له واعتياده على طريق الامتحان».

وقالت سندس عبدالله طالبة في الصف الثالث الثانوي بمدرسة أم الأبطال، إن الامتحان مر بسهولة تامة وهي بداية طيبة خاصة مع وجود كافة التسهيلات في اللجان.

انتظام امتحانات الثانوية العامة

وشهد اليوم الاثنين اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة هدوء في كافة اللجان علي مستوى المحافظة ومراكزها المختلفة؛ دون وجود أي شكاوى.

ووصلت أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الإسماعيلية في الوقت المحدد لها، فيما استقبلت اللجان الطلاب من الثامنة والنصف صباحاً، لتوزيعهم في الأماكن المخصصة لهم.