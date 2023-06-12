«النقل»: إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني «مطور» قبل عيد الأضحى

أعلنت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني جرى الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل، وذلك ضمن القطارات الإضافية، بدءا من 22 يونيو قبل إجازة عيد الأضحى، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لركاب الخط.

توالي إعادة تشغيل بقية الـ10 قطارات

ونوهت الوزارة في تقرير لها، بأنه جرى تشغيل القطار الأول الذي أعيد تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل في عيد الفطر، على أن يتوالى إعادة تشغيل بقية الـ10 قطارات إسباني الجاري إعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها تباعا، طبقا للجدول المخطط، وحيث يتكون كل قطار من «عربة بوفيه -4 عربات درجة أولى و6 عربات درجة ثانية».

423 عربة إسباني

يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمتلك عدد 423 عربة إسباني جرى توريدها، منذ أكثر من 35 سنة كعربات درجة ثالثة عادية، وجرى تطويرها إلى عربات مكيفة آخر فترة التسعينيات، وتقادمت هذه العربات وأصبحت الخدمة المقدمة منها غير مرضية لجمهور الركاب.

ولهذا السبب، صدرت توجيهات بإعادة تأهيل وتطوير وتحديث القطارات الإسباني لتقديم مستويات خدمة مميزة، وتشمل تلك الأعمال تغيير وتجديد دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، وتعديل الإنارة في القطار، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز.