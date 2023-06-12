الكشف على 1000 مواطن في قافلة طبية مجانية ببني سويف.. 6 تخصصات

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم، الكشف الطبي على 1001 مريض في قافلة طبية مجانية بقرية «التضامن»، التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، على مدار يومين، وتوفير الدواء والتحاليل بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين

ونظمت القافلة الطبية ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطن، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 6 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة فحص المرضى في 6 عيادات في 6 تخصصات بقرية التضامن بمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف، هي الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان، وإجراء 62 تحليلاً بمعمل الدم، و47 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 9 أشعات، وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لـ81 حالة.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».