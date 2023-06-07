«الصحة»: القوافل الطبية قدّمت خدماتها لـ195 ألف مواطن الشهر الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ195 ألفا و386 مواطنا، من خلال 169 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر مايو الماضي، ويأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

تحويل 2548 حالة للمستشفيات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إجراء 33 ألفا و63 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 2548 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

توقيع الكشف الطبي على 12 ألفاو89 مواطناً

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركز للطب العلاجي، أنّ القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 12 ألفا و89 مواطنا بمحافظة أسوان، و10 آلاف و74 مواطنًا بأسيوط، و12 ألفا و24 مواطنًا بالإسكندرية، و4 آلاف و436 مواطنا بمحافظة الإسماعيلية، و4 آلاف و781 مواطنا بالأقصر، و1834 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 ألفا و48 مواطنا بالبحيرة، و13 ألفا و47 مواطنًا بالجيزة، و8 آلاف و369 مواطنا بالدقهلية، و2342 مواطنا بالسويس، و10 آلاف و655 مواطنا بالشرقية، و13 ألفا و596 مواطنا بالغربية، و4 آلاف و145 مواطنا بالفيوم، و9 آلاف و212 مواطنا بالقاهرة.

تقديم الخدمة الصحية

وأشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى تقديم الخدمة الصحية أيضا لـ11 ألفا و564 مواطنا بالقليوبية، و7 آلاف و928 مواطنًا بالمنوفية، و12 ألفا و312 مواطنًا بالمنيا، و3 آلاف و239 مواطنا بالوادي الجديد، و9 آلاف و952 مواطنا ببني سويف، و1520 مواطنا بجنوب سيناء، و8 آلاف و974 مواطنا بدمياط، و7 آلاف و43 مواطنا بسوهاج، و4 آلاف و31 مواطنًا بقنا، و6 آلاف و357 مواطنا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و814 مواطنا بمطروح.