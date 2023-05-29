أماكن القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة غدا.. الكشف والعلاج بالمجان

أعلنت وزارة الصحة، إطلاق 6 قوافل طبية متخصصة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الأربعاء والخميس المقبلين؛ للكشف والعلاج مجانًا في عدة تخصصات طبية بـ6 محافظات.

أماكن القوافل الطبية بمبادرة حياة كريمة

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة للجمهور، تستعرض «الوطن» أماكن القوافل الطبية بمبادرة حياة كريمة في القرى والنجوع داخل المحافظات، وتخصصاتها الطبية:

- مركز شباب أم مشاق، بمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية.

- توماس 3، بمركز إسنا في محافظة الأقصر.

الشهداء، بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

- شنرة البحرية، بمركز السنطة في محافظة الغربية.

- المركز الطبي في عزبة ناصر بالبساتين، في محافظة القاهرة.

- قرية شلقام، بمركز مغاغة في محافظة المنيا.

التخصصات الطبية للقافلة

وتشمل التخصصات الطبية للقافلة الآتي:

- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

- الأسنان

- القلب

- الجلدية خدمات الأشعة والتحاليل

صيدلية شاملة تتواجد مع القافلة الطبية

ويتواجد مع القوافل الطبية صيدلية بها جميع الأدوية، ويصرف العلاج بالمجان، فضلاً عن نقل الحالات الحرجة إلى الرعاية الطبية الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة، كما تتنوع خدمات المبادرة لتشمل كل القطاعات بما فيها المرافق والصحة للارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا بالحفاظ على صحة المواطن، فضلا عن إنشاء مشروعات خدمية متنوعة في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا.

مبادرات صحية تستهدف القضاء على الأمراض المزمنة

وهناك عدد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي للكشف عن الأمراض المزمنة منها:

- مبادرة علاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة دعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.