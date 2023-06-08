العثور على جثة تاجر خردة داخل مخزنه في المعصرة بحلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة تاجر خردة داخل مخزن بمنطقة المعصرة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وسحب عينات من الجثة، وإرسالها للمعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة تاجر خردة

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة تاجر خردة داخل مخزن خاص به، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو «حسام.م.ع»، في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم العثور على متعلقاته الشخصية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.