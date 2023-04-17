مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أمام «النواب» قبل نهاية دور الانعقاد

تستعد وزارة العدل لإرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي؛ للبدء في مناقشته وعقد جلسات حوار مجتمعي بشأنه مع المختصين والمهتمين بهذا القانون خلال الإجازة البرلمانية، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية للحكومة والبرلمان بضرورة تحقيق الإصلاح التشريعي في ملف الأحوال الشخصية؛ للحد من العناء الذي تعيشه كثير من الأسر المصرية.

مجلس النواب ينتظر إرسال قانون الأحوال الشخصية الجديد

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية فور إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب.

وقال الهنيدي، في تصريحات لـ«الوطن»: «لن ندخر أي جهد لمناقشة كل المقترحات التي سترد لنا بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا سيما أنّه طوق النجاة الذي تنتظره الأسر»، مشيرًا إلى أنّه اضطلع على المسودة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي تتضمن حقوقًا متساوية للرجل والمرأة وتعالج الثغرات القانونية التى يواجهها قانون الأحوال الشخصية الحالي.

إجراءات تشريعية لحماية الأبناء عقب الانفصال

وأوضح الهنيدي أنّ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يراعي مصلحة الأبناء، ويتعامل مع قضية الولاية التعليمية بكل حسم، بحيث لا يجوز للأب عقب الانفصال عن الأم نقل الأبناء من المستوى التعليمي الملتحقين به، ويلتزم الأب بدفع مصروفات الأبناء، مشيرا إلى أنّ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يعالج مشكلة رؤية الأبناء والتي تؤرق كثير من الأباء والأجداد نتيجة حرمانهم من رؤية الطفل.

وقال إنّ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستفتح الباب أمام تلقي كل المقترحات سواء من النواب أو المختصين بملف الأحوال الشخصية للخروج بصياغات متزنة لهذا القانون الهام.