الأنبا بولا للمقبلات على الزواج: لا تشوهي صورة أهلك أمام خطيبك

تحدث الأنبا بولا، مطران إيبارشية طنطا، اليوم السبت، خلال برنامج «أنا وبيتي»، تقديم نانسي مجدي على قناة «مي سات» القبطية، عن فترة الخطوبة وعن كيفية إدارتها بشكل صحيح حتى إتمام الزواج.

الهدف من فترة الخطوبة

وقال الأنبا بولا إن فترة الخطوبة هي مجرد اختبار أو «وعد بالزواج» خلال تلك الفترة يتم خلالها التعارف المبدئي بين الطرفين، حيث إن فترة الخطوبة لفهم طبيعة الطرف الآخر، وتقرير هل يمكن التعايش مع سلبيات الطرف الآخر قبل الإيجابيات، ففي هذه الفترة نضع عليه المستقبل.

وطالب الفتيات بالتعارف في البداية وعدم تحكيم المشاعر حتى التأكد من أن الشخص مناسب، والتعارف عن علاقة الطرف الآخر بالكنيسة.

تحذير للفتيات

وحذر الأنبا بولا الفتيات من محاولة أن تسيء لصورة أهلها، بأن تتحدث مع خطيبها عن مشاكل أسرتها أو الخلافات بين أفرادها، أو أيا كانت الأسباب، حتى لا تقللي من أسرتك للخطيب والذي سيؤدى للانعزال عنهم بعد الزواج.

وأضاف أنه لا يجب التحدث عن مشاكلك مع أسرتك لخطيبك قبل الزواج، لأنه سيقلل من مكانتهم، موضحًا أنه خطيب وليس زوجا، وقد لا تكتمل.

كل ما سنعيشه بعد الزواج يجب مناقشته خلال الخطوبة

وأوضح الأنبا بولا أن خلال فترة الخطوبة يجب التحدث عن كل ما سيحدث بعد الزواج، ومنها..

- ألا نسمح بتدخل الأهل من كل الطرفين في المشاكل.

- عدم الحديث في أسرار الزوجية لأي شخص أو حتى للأهل إلا فيما يتفق عليه الزوجان، ويمكن اللجوء إلي الأب الكاهن أو شخص على حياد.

- التوازن في العلاقة بين الأهل، مثلا إذا كان سيكون هناك زيارة لأهل الزواج مرة أسبوعيًا إذ يكون هناك زيارة لأهل الزوجة مرة أسبوعيًا أصلا.

- عدم التجاوز في حق الأهل، فلا يتم السماح لأي طرف أن يقلل من احترام أهل الطرف الآخر.

الاتفاق على المشاركة المنزلية

وقال الأنبا بولا إنه «الدلع متبادل بين الطرفين» فيجب المشاركة المنزلية، إذا كانت الزوجة لا تعمل تكون مشاركة معنوية، وإذا كانت تعمل فإنه يجب أن تكون مشاركة فعلية، خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، ويجب أن تكون المشاركة مضاعفة، لدعمها بسبب الأعباء التي تمر بها المرأة بسبب وجود طفل رضيع.

وأضاف أن الزوجة تحتاج خلال الحمل الأول الدعم المعنوي والنفسي، خاصة في ظل التغيرات التي تطرأ عليها المرأة من تغير هرمونية وجسدية، موضحًا أن الأمر يختلف حسب عمر الأطفال، وتختلف المشاركة من وقت لآخر.