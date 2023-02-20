سينما زاوية تعرض النسخة المرممة من فيلم «السكرية» ضمن مهرجان نجيب محفوظ

يواصل مهرجان نجيب محفوظ عروضه لليوم السادس على التوالي في سينما زاوية، حيث تعرض النسخة المرممة من فيلم «السكرية» للمخرج حسن الإمام، وهو الجزء الأخير من ثلاثية نجيب محفوظ التي بدأت بـ «بين القصرين» ثم «قصر الشوق»، إنتاج عام 1973.

ويتابع فيلم «السكرية» حياة الجيل الثاني والثالث من عائلة السيد أحمد عبد الجواد، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية: يحيى شاهين، نور الشريف، تحية كاريوكا، هدى سلطان، محمود المليجي، حسين الإمام، ميرفت أمين ومديحة كامل.

7 أفلام مرممة في مهرجان نجيب محفوظ بسينما زاوية

ويعتبر فيلم «السكرية» واحد من 7 أفلام مرممة تعرض ضمن مهرجان نجيب محفوظ الذي تستمر فعالياته في سينما زاوية حتى 2 مارس المقبل، ويتضمن أفلام مقتبسة عن روايات نجيب محفوظ، أو أعمال قام بكتابة القصة والسيناريو والحوار بها أو إعدادها سينمائيا.

ومن الأفلام المعروضة: «ثرثرة فوق النيل» للمخرج حسين كمال،«أنا حرة» للمخرج صلاح أبو سيف، «بداية ونهاية» للمخرج صلاح أبو سيف، «بئر الحرمان» للمخرج كمال الشيخ، «الاختيار» إخراج يوسف شاهين، بالإضافة إلى «الكرنك» للمخرج علي بدرخان.