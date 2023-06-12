ضبط سائق تسبب في إصابة شخص خلال مروره أعلى «الدائري» في الجيزة

أصيب شخص بإصابات خطيرة خلال عبوره من أعلى الدائري، وتمّ نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحاله العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من إحدى المستشفيات

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى أم المصريين بسقوط احد الأشخاص من أعلى كوبرى الدائري.

اشتباه نزيف بالمخ

وكلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث العقيد محمد الصغير مفتش المباحث والقوة والمقدم هشام فتحي رئيس المباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أنَّ المصاب طباخ، 29 سنة، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالمخ والحالة العامة غير مستقرة وتبين سقوطه من أعلى الدائري اتجاه المعادي أثناء محاولة عبوره بين الحارة البطيئة والسريعة أثناء ذهابه إلى عمله.