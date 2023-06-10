التشطيبات النهائية لمحطة قطار صعيد مصر في الجيزة (صور)
كتب:
كريم روماني
10:46 م | السبت 10 يونيو 2023
محطة قطارات الجيزة بعد تجديدها
كشفت محافظة الجيزة، التشطيبات النهائية لمحطة قطار صعيد مصر بالجيزة، موضحة أن المحطة تعتبر الوجهة النهائية لقطارات وجه قبلى ( المنتهية بالقاهرة) على أن تستكمل قطارات وجه قبلى الممتدة الى محافظات وجه بحرى (الاسكندرية - بورسعيد .. الخ) مسيرها كالمعتاد.
معلومات عن مثلث بشتيل
تتوسط المحطة شمال الجيزة فيما يعرف بمثلث بشتيل ويخدم المحطة عدة محاور مرورية (محور 26 يوليو القديم والجديد - محور أحمد عرابى - محور شارع المطار - شارع السودان - محور الفريق كمال عامر)، كما يخدم المحطة عدد من وسائل المواصلات أهمها (مونوريل غرب النيل - مترو أنفاق الخط الثالث - الأوتوبيس الترددى - موقف ميكروباصات أرض اللواء).