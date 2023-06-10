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التشطيبات النهائية لمحطة قطار صعيد مصر في الجيزة (صور)

كتب:

كريم روماني
10:46 م | السبت 10 يونيو 2023
محطة قطارات الجيزة بعد تجديدها

محطة قطارات الجيزة بعد تجديدها

كشفت محافظة الجيزة، التشطيبات النهائية لمحطة قطار صعيد مصر بالجيزة، موضحة أن المحطة تعتبر الوجهة النهائية لقطارات وجه قبلى ( المنتهية بالقاهرة) على أن تستكمل قطارات وجه قبلى الممتدة الى محافظات وجه بحرى (الاسكندرية - بورسعيد .. الخ) مسيرها كالمعتاد.

معلومات عن مثلث بشتيل

تتوسط المحطة شمال الجيزة فيما يعرف بمثلث بشتيل ويخدم المحطة عدة محاور مرورية (محور 26 يوليو القديم والجديد - محور أحمد عرابى - محور شارع المطار - شارع السودان - محور الفريق كمال عامر)، كما يخدم المحطة عدد من وسائل المواصلات أهمها (مونوريل غرب النيل - مترو أنفاق الخط الثالث - الأوتوبيس الترددى - موقف ميكروباصات أرض اللواء).

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.