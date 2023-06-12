عاجل.. إجراءات من «الجيزة» لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم

رفعت أجهزة محافظة الجيزة بجميع الأحياء والمراكز والمدن، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقة اليوم، للمواد غير المضافة للمجموع على أن تبدأ الامتحانات في المواد الأساسية بدءا من الأحد المقبل، وحتى الخميس 13 يوليو المقبل، ويؤديها 86 ألفا و627 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بالمحافظة.

الإجراءات التي اخذتها محافظة الجيزة لتوفير كل سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن» الاجراءات التي قامت بها اجهزة محافظة الجيزة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة منذ اطلاقها اليوم وحتي انتهائها لتوفير كل سبل الراحة للطلاب وهي كالاتي

- تجهيز 200 لجنة أساسية علي مستوي المحافظة و 40 لجنه احتياطية للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية

التنسيق مع مديرية التربية والتعليم

- متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

- الاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل بصفة يومية.

تهيئة المناخ الملائم للطلاب

- إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين، ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

- تواجد طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

- مطالبة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات ولتهيئة المناخ الملائم للطلاب. .

توافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة

- تجهيز 46 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة مجهزة بكافة سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.

- توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهوله ويسر.

- عدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.