إصابة 8 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بالفيوم

أصيب 8 أشخاص في 4 حوادث متفرقة على عدة طرق بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الاثنين، وذلك بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في توقف الحركة المرورية بصورة جزئية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى أماكن وقوع تلك الحوادث، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وتحرير المحاضر اللازمة.

إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين

وأصيب شخصان بجروح وكسور وكدمات متفرقة في حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل على طريق قرية «مطرطارس» بدائرة مركز الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وتم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لتوقيع الكشف وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

إصابة شخصين في تصادم سيارتين

أصيب شخصان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الإقليمي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث، وتسيير المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة شخصين في انقلاب تروسيكل

وفي قرية «هوارة» بدائرة مركز الفيوم، أصيب شخصان بإصابات متنوعة في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الرئيسي بالقرية بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة شخصين في انقلاب سيارة

وعلى طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متعددة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.