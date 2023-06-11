إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق بحيرة قارون بالفيوم

أُصيب 7 أشخاص إثر تعرضهم لحادث دهس أسفل عجلات سيارة مسرعة على الطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق بسبب السرعة الزائدة وفقد السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، بينما أسرع المارة لتقديم يد العون للمصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بتلقيهم بلاغًا لنقل عدد من المصابين تعرضوا لحادث تصادم على طريق بحيرة قارون السياحي.

إصابة 7 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة أبشواي، إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، جراء تعرضهم لحادث دهس على طريق بحيرة قارون أمام مدخل مدينة أبشواي.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.