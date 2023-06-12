تغيب 153 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ اليوم

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع الامتحانات غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، حيث أدى الامتحان 24 ألفا و326 طالبا امتحان مادة التربية الدينية، وأدى 24 ألفا و137 طالبا امتحان مادة التربية الوطنية، فيما تغيب عن أداء الامتحانات 153 طالبا، ولم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى أو مخالفات.

إجراءات أمنية مكثفة

وأوضح وكيل الوزارة، أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية مكثفة ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

تنسيق بين الجهات المعنية

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوي العام بانتظام.