خطوات تنشيط بطاقة التموين برقم الموبايل وبدون رصيد

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تنشيط بطاقة التموين لحاملي البطاقات، خاصة لمن تسلم كارت جديد لبطاقة التموين الصادر كبدل تالف أو بدل فاقد، إذ تشترط عند صرف الخبز أو السلع بالكارت الجديد، أن يتم تفعيله أولا.

خطوات تنشيط بطاقة التموين عبر الموبايل

تعتبر خطوة تنشيط بطاقة التموين من خلال الموبايل، أو عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، هي الخطوة اللازمة قبل صرف الخبز والسلع التموينية، وتتم من خلال الخطوات التالية:

1- إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136، وبدون الحاجة لتوافر رصيد في الموبايل.

2- ضرورة أن تكون الأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست بالعربية.

3- يتم بعد ذلك استلام رسالة على نفس رقم الموبايل مدون بها الرقم السري والكود الخاص ببطاقة التموين.

موعد صرف الخبز والسلع بعد تنشيط البطاقة

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن موعد صرف الخبز يتم بعد 72 ساعة من تفعيل بطاقة التموين، في حين يتم صرف السلع التموينية في الشهر التالي لاستلام كارت البطاقة الجديد وتفعيله.