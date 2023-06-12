أكثر من 100 ألف نحلة تخرج من جدران منزل في إيطاليا.. ما القصة؟ (فيديو)

عثرت سيدة ايطالية، اليوم الاثنين، على مستعمرة تضم أكثر من 100 ألف نحلة، في منزلها بمنطقة «كاستلنوفو دي بورت»، بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، وهو بمثابة أكبر عش للنحل استخرج من جدار على الإطلاق، إذ حطم الأرقام القياسية في إيطاليا.

العثور على اكثر من 100 ألف نحلة داخل منزل في إيطاليا

وحسبما ذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، عاش النحل من منزل السيدة الإيطالية، أليسيا بروسبيري، التي كانت تعيش معها عمتها البالغة من العمر 93 عاماً، منذ حوالي 5 سنوات، وقد بنوا عشهم داخل أحد جدران الحمام، مع حبوب «فافا» تزيد على 130 سنتيمتراً.

وقالت خبيرة الحشرات الإيطالية، أندريا لونرتي، التي شاركت في استخراج النحل، إن عملية استخراج نحو 190 ألف نحلة من أحد جدران الحمام، بمنزل قريب من روما، استمرت أكثر من 3 ساعات، وأضافت أنها اضطرت إلى فتح تجويف الجدار بأكمله، وتابعت قائلة: «لم نتعرض لمثل هذا الموقف من قبل».

استخراج عسل داخل منزل في إيطاليا

وقالت «لونرتي» إنها تلقت في المتوسط من 15 إلى 20 لدغة، خلال محاولتها لاستخراج النحل، بالرغم من وجود المعدات الكافية لحمايتها، وجرى العثور على 8 أقراص عسل، يزيد طولها على 130 سنتيمتراً، داخل جدار الحمام بالمنزل.