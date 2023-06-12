تفاصيل تفقد سفراء الاتحاد الأوروبي معرض الحرف اليدوية والتراثية بأسيوط

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية بديوان عام المحافظة، على هامش زيارتهم للمحافظة اليوم، في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع تنشيط رحلات السياحة لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

مشغولات يدوية وتراثية

وأكد محافظ أسيوط أن هذا المعرض يضم منتجات ومشغولات يدوية وتراثية للقرى المنتجة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل حياة ومعيشة لائقة، وتحويل الطاقات المعطلة إلى أسر قادرة على العمل والإنتاج ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتجول المحافظ ورئيس وفد الاتحاد الأوروربي والسفراء داخل أقسام المعرض، وشاهدوا الحرف التراثية ومنتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة، والتي تمثلت في الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية، مثل الكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والمنسوجات والجلود والخزف والحلي والإكسسوارات والنقش على النحاس وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس صورة التراث المصري.

كما تفقدوا معرض منتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات ومخبوزات وإعادة تدوير المخلفات المختلفة، وذلك بمشاركة جمعيات أهلية شريكة، وكذلك بعض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لبعض الأسر المنتجة ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية لجعلها أسر منتجة تدر دخلاً وقادرة على الإنتاج.

منتجات الحرف اليدوية

وأشاد محافظ أسيوط بمنتجات المحافظة المشاركة في المعرض، والتي تعكس أصالة وجودة المنتجات التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظة، وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المختلفة، مؤكداً دعمه الكامل والمستمر للأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأشخاص ذوي الهمم، وحرصه الدائم على توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي عليهم، وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن تلك المعروضات تعكس صورة التاريخ والتراث الأسيوطي، وما تشتهر به محافظة أسيوط من مشغولات يدوية وتراثية مميزة، ميزتها عن غيرها من محافظات الصعيد، والتي تعد نواة لإطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تخلق فرص عمل للشباب وتفتح آفاقا جديدة لتسويق منتجاتهم.

شركة وثيقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر

ومن جانبه، أكد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين، ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال.

كما عبّر سفراء الاتحاد الأوروبي عن سعادتهم بما شاهدوه في المعرض من منتجات تراثية ويدوية والتنوع في المنتجات وروعة تصميماتها التي تمثل التراث المصري الأصيل، مشيدين بالجهود التي تبذلها المحافظة للحفاظ على التراث العريق التي تتمتع به عاصمة الصعيد.

تبادل الهدايا التراثية

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ أسيوط وسفير وفد الاتحاد الأوروبي بعض الهدايا التذكارية دعما لأواصر التعاون والصداقة بين الاتحاد والمحافظة، كما أهدى المحافظ سفراء الاتحاد الأوروبي المرافقين بعض الهدايا التراثية التي تمتاز بها المحافظة وشنطة بها «سيديهات» ومعلومات وأفلام تسجيلية عن المعالم السياحية والأثرية بأسيوط.