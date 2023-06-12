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متى تبدأ بطاقات صرف الخبز العمل بالمصايف دون التقيد بالمحافظة؟

كتب:

وفاء الصعيدي
08:56 م | الإثنين 12 يونيو 2023
العيش المدعم

العيش المدعم

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن موعد فتح بطاقات صرف الخبز للعمل بالمصايف دون التقيد بمحافظة إصدار البطاقة التموينية، يتم مع بدء الإجازة الصيفية للمواطنين المصطافين في المحافظات الساحلية، تسهيلا عليهم في صرف حصة الخبز المخصصة لهم خلال فترة إجازة المصيف.

صرف الخبز خلال عطلة الصيف

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، بأن أي أسرة تقضي إجازة المصيف حاليا، تستطيع من خلال أي مخبز في المحافظة الساحلية المتواجدين فيها صرف الخبز طوال مدة قضاء العطلية الصيفية.

حصة العيش البلدي

وأشارت المصادر إلى أن موعد انتهاء فتح بطاقات صرف الخبز للعمل في المصايف، يعتبر منتصف شهر أغسطس المقبل، كما هو معتاد صدوره في القرار الوزاري سنويا، والذي يجيز كإجراء استثنائي فتح صرف العيش البلدي من أي مخبز للتسهيل على المواطنين في صرف حصتهم من العيش البلدي في أثناء قضاء إجازة الصيف بأي محافظة.

فيما لا تجيز وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف الخبز من أي محافطة أخرى غير محافظة صدور البطاقة التموينية، وبالمثل على صرف السلع التموينية والتي تتم من منافذ بقالي تموينية في نطاق محافظة صدور البطاقة أيضا.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.