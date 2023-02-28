الحكومة تستطلع رأي المواطنين في صرف الخبز المُدعم بالسعر الحر

استطلع مركز دراسات وبحوث الرأي العام، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رأي المواطنين في فكرة صرف الخبز المُدعم بـ«السعر الحر»، من المخابز البلدية المختلفة لغير المستفيدين من الدعم التمويني، بهدف توفير الخبز بأسعار أقل من أسعار «الخبز السياحي»، وهو المقترح الذي أيده أغلب المواطنين المصريين.

أُجري استطلاع الرأي العام على 1027 مواطنًا ومواطنة أكبر من عمر 18 عامًا من خلال عينة عشوائية بسيطة في مختلف محافظات الجمهورية، عبر الهواتف المحمولة، أواخر شهر يناير الماضي، وهو الاستطلاع الصادر عن «المركز» خلال شهر فبراير الجاري.

9 من كل 10 أشخاص يدعمون فكرة كروت صرف الخبز

وبسؤال المواطنين عن صرف الخبز المُدعم بالسعر الحر لغير المستفيدين من الدعم التمويني حاليًا، انتهى استطلاع الرأي العام إلى أن قرابة 9 أشخاص من كل 10 تقريبًا يؤيدون تلك الفكرة، بإجمالي 89.4% من المواطنين المُستطلع رأيهم، مقابل 7% فقط اعترضوا على فكرة «كروت صرف الخبز المُدعم».

سعر بيع الخبز الحر

وبرر الرافضون للفكرة، خلال استطلاع «معلومات الوزراء»، بأن سعر بيع الخبز الحر سيكون «مرتفع»، فيما أبدى بعضهم اعتراضه بأن الاعتماد على «كارت للحصول على الخبز المُدعم» سيكون «أمر صعب».

يأتي ذلك في ضوء حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على إجراء دراسات رأي عام بصفة دورية لرصد اهتمامات المواطنين، وتوفير تلك الاستطلاعات لمتخذي وصناع القرار.

دراسة صرف الخبز لغير المستفيدين من الدعم التمويني

وبسؤال المواطنين المشتركين في «الاستطلاع»، عن علمهم بـ«كروت صرف الخبز»، والتي تدرس وزارة التموين توفيرها لصرف الخبز المُدعم بالسعر الحر لغير المستفيدين بـ«الدعم التمويني» من المخابز، أبدى قرابة 3 أفراد من كل 10 معرفتهم بها، بإجمالي 28.8%، وأغلبهم في الفئة العمرية الأكبر من 30 عامًا، فيما لم يكن 7 من كل 10 تقريبًا، أو نسبة 71.2% من المواطنين المستطلع رأيهم بشأن تلك «الكروت».