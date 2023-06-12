عاجل.. قرار صادم من الأهلي تجاه الشحات وياسر إبراهيم بعد التتويج الأفريقي

استقر مسؤولو النادي الأهلي، على تأجيل تجديد عقود الثنائي حسين الشحات وياسر إبراهيم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك رغم انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم «الوطن سبورت»، أن الأهلي اتفق مع ياسر إبراهيم وحسين الشحات على كافة بنود التجديد، إلا أن النادي قرر تأجيل التوقيع والإعلان عقب انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر تأجيل التوقيع الرسمي للعقود والإعلان رغم انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب انضمام الثنائي إلى قائمة منتخب مصر، على أن يقوم مسؤولو النادي بالاجتماع مع الثنائي للتجديد بعد انتهاء معسكر المنتخب.

تفاصيل عقود حسين الشحات وياسر إبراهيم الجديدة في الأهلي

واتفق مسؤولو النادي الأهلي على تجديد عقود الثنائي لمدة 3 مواسم مقبلة، بحيث يحصل الشحات على راتب الفئة الأولى بالفريق والذي يصل إلى 12 مليون جنيه في الموسم، بينما يزيد راتب ياسر إبراهيم إلى 9 ملايين جنيه.

وانضم 9 لاعبين إلى صفوف منتخب مصر استعدادًا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا وهم: «محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، مروان عطية، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمود كهربا وأحمد عبد القادر».

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام حرس الحدودو

يلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام حرس الحدود يوم 22 من الشهر الجاري على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.