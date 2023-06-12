عاجل.. أول تعليق من الأهلي بعد مشادة كهربا مع فوزي لقجع

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة توقيع إدارة النادي عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الأنباء التي تم تداولها بشأن مشادته مع فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي، خلال احتفالات المارد الأحمر بالفوز على فريق الوداد المغربي، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

لا توجد أي عقوبات على كهربا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» إنه لا توجد أي عقوبات على محمود كهربا، لأنه لا توجد أي مشادة من جانب اللاعب ولم يصدر منه أي شيء خلال المباراة أو الاحتفالات الخاصة بالبطولة.

وأكد أن كهربا كان يحتفل بشكل طبيعي جدًا عقب فوز الفريق بلقب دوري الأبطال، ولم يقصد أي شيء ويستفز أي من المنافسين، وما ظهر في الفيديو أن رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع هو ما توجه إليه، وبادله كهربا بالترحاب الشديد مع زملائه.

وأوضح المصدر، أن كهربا كان مثالا للالتزام في المباراة ولم يصدر منه أي شيء حتى يتم معاقبته، واللاعب كان يحتفل مع زملائه باللقب الغالي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه عقب التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة التي أقيمت مساء أمس الأحد، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.