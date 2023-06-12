حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية في الجمالية 4 أيام

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس ربة منزل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في الميعاد المُحدد، وطلبت من المباحث سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت قسم شرطة الجمالية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام إحدى السيدات ربة منزل، لسرقتها مشغولات ذهبية خلال عرضها للبيع بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محلات المشغولات الذهبية الكائن بدائرة القسم.

اعترافات المتهمة

وبمناقشة المتهمة عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها المشغولات الذهبية من مسؤولة مبيعات، بالشركة محل عملهما بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

حرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

العقوبة القانونية

ومن جهته، قال المحامي محمد ثابت في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، والواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فالعقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.