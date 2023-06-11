تفاصيل حبس لص سرقة المجوهرات من المواطنين بالسيدة زينب 

باشرت نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيقات مع المتهم بسرقة المجوهرات بأسلوب الخطف والمغافلة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يستغل انشغال المواطنين وسرقة القطع الذهبية صغيرة الحجم، وبيعها بهدف تحقيق الثراء السريع.

تورط شخص آخر سيئ النية

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تسبب في تورط شخص آخر سيئ النية، عندما كان يرتكب وقائعه يتوجه إليه لبيع المسروقات، بهدف جمع أموال، وإنفاقها على متطلباته الشخصية.

حبس المتهم

وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات التكميلية حول الواقعة، واستدعاء المجني عليها للتعرف على المتهم والمسروقات أمام جهات التحقيق.

سرقة قطعة مشغولات ذهبية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، القبض على مسجل خطر مقيم بمحافظة أسيوط، بتهمة سرقة قطعة مشغولات ذهبية من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، حال تواجدهما بدائرة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بأسلوب «الخطف» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

العقوبة القانونية

يقول المحامي حسين ياسر كمال الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

3 سنوات حبس إذا توافر فيها ظرف المشدد

ولفت الخبير القانوني إلى أن المتهمتين تعاقبان بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.