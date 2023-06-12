حزب الإصلاح والنهضة: حرية تداول المعلومات حق أصيل من حقوق الإنسان

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية إصدار بيانات ومعلومات من الجهات المسئولة بالدولة لتفادي بث الشائعات، متابعا أننا بحاجة إلى تداول المعلومات حول قضية ما ليست شائعة ولم ترد الحكومة عليها، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني من أبرز إنجازات ثورة 30 يونيو ويعد حالة غير مسبوقة.

ملف حرية تداول المعلومات

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ملف حرية تداول المعلومات يعد أحد النقاط الأساسية التي تناولها دستور 2014، باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يجب الفصل بين نوعية المعلومات، إذ توجد معلومات مفيدة في أطر حقوق الإنسان والصحافة والاقتصاد، وهناك معلومات أخرى خطر تداولها مثل المعلومات السيادية التي تخص الدول وأيضا معلومات الأمن القومي والمخابرات والملفات شديدة الحساسية، وهذا النوع له قوانين منظمة على مستوى كل الدول.

أهمية توافر معلومات مفيدة متاحة وتفصيلية

وتابع، أن خروج أي معلومات تخص الأمن القومي والمخابرات والملفات شديدة الحساسية عن أي إطار خارج الدولة، يعتبر أحد أنواع التخابر والتآمر على الدولة، مشيرًا إلى أنه من المهم وجود معلومات مفيدة متاحة وتفصيلية حتى يمكن إصدار الأحكام الصحيحة فعلى سبيل المثال، إدارة الحوار الوطني بشكل صحيح تحتاج إلى بيانات حقيقية وحوكمة ومعلومات صحيحة.