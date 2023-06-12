«التموين» تبت في عروض توريد زيت خام محلي.. جلسة فض المظاريف غداً

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، جلسة فض المظاريف والبت في العروض المقدمة لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، غداً الثلاثاء 13 يونيه 2023.

ممارسة توريد زيت خام محلي

ووفقا لبيان الهيئة العامة للسلع التموينية، عن إجراء ممارسة رقم 3 لسنة 2023 / 2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فممارسة التوريد عبارة عن التالي:

** 1000 طن زيت صويا.

** 500 طن زيت عباد.

ونوهت وزارة التموين، بأنه متاح التقديم على العروض لكامل الكمية أو جزء منها، فضلا عن تحديد فترة التسليم وهي من 10 يوليو إلى 10 أغسطس 2023.

حصة بطاقة التموين من الزيت

وتُؤّمن وزارة التموين الاحتياطي الاستراتيجي لها من زيت الطعام بإعلان المزيد من الممارسات لتوريد الزيت الخام، من أجل تأمين منظومة السلع التموينية، لسد حصة 64 مليون مواطن مدرجين على منظومة الدعم التموينية يستحق كل منهم زجاجة زيت شهريا.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أقر حصة البطاقة التموينية من الزيت، والتي جاءت بصرف زجاجة زيت لكل مواطن وبحد أقصى 4 زجاجات لكل أسرة أيا كان عدد أفرادها.