«التموين»: منافذ البقالين مستمرة في صرف السلع حتى 9 مساء لحاملي البطاقات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار فتح منافذ البقالين لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، يوميا حتى الساعة التاسعة مساء، من أجل التسهيل على المواطنين في صرف السلع التموينية المقررة لهم على مدار 12 ساعة في اليوم تبدأ من التاسعة صباحا.

صرف السلع التموينية

وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية، عملية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية من خلال التقارير التي تتسلمها من شركتي الجملة العامة والمصرية، بشأن التزام منافذ البقالين في صرف الكميات المقررة من حصص المواطنين من السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز.

حصص بطاقات التموين من السلع

وحدد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حصص بطاقات التموين من سلع الزيت والسكر والأرز كالتالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

فيما تغلق المجمعات الاستهلاكية في تمام التاسعة مساء، والتي يبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية وتوفر جميع السلع بأسعار حرة للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين.