القوات الداعمة للشرعية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي تتجه لطرابلس لحماية المدنيين

توجهت القوات الداعمة للشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس للتدخل في حماية المدنيين والمؤسسات العامة وفض الاشتباكات بعد عجز حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية على ذلك.

وأشارت مصادر إلى أن قوة عسكرية كبيرة تابعة للواء 217 التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا تقترب من طرابلس.

القوات الداعمة للشرعية تسيطر على مقرات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها

وسيطرت القوات الليبية الداعمة للشرعية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا، على المقرات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتسببت في العديد من المشاكل والأزمات تحديدا في العاصمة طرابلس.

وعجزت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة الدبيبة عن وقف الاقتتال بين الميليشيات التابعة لها، وهو ما دفع الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا إلى التدخل لحماية الليبيين، وأكدت أن ليبيا أمام منزلق حرب جديدة بسبب سياسات الحكومة منتهية الولاية.

قوات حماية الدستور تنسحب من مطار طرابلس

وفى حين فرضت قوات هيثم التاجوري الداعمة للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحى باشاغا السيطرة علي المقرات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها، انسحبت «قوات حماية الدستور» الموالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته من مطار طرابلس متوجها إلى مدينة مصراتة.

وحمّلت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية ما يحدث في العاصمة طرابلس، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات تتبع الحكومة المنتهية ولاياتها.