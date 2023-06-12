«فرصة» يعقد برنامج «بناء قدرات الجمعيات الأهلية لإدارة مشروعات التمكين»

أعلن برنامج «فرصة» عقد برنامج «بناء قدرات الجمعيات الاهلية لإدارة مشروعات التمكين الاقتصادي»، وذلك بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية، حيث شمل التدريب عدة موضوعات منها «دراسة الاحتياجات، مهارات الإستماع النشط، بحث السوق، سلاسل القيمة، التسويق الإلكتروني».

التدريب عبارة عن «محاضرات وورش عمل وأنشطة رياضية وجلسات عمل»

وأشار برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى أن برنامج «بناء قدرات الجمعيات الأهلية لإدارة مشروعات التمكين الاقتصادي»، مقدم كمنحة من جمعية التطوير والتنمية، يتم تنفيذه على هيئة معسكر مغلق، والتدريب عبارة عن «محاضرات، ورش عمل، أنشطة رياضية، جلسات عمل».

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعى، هناك عدد من الأهداف الفرعية لبرنامج «فرصة»، والتى تشمل توفير فرص عمل بشروط لائقة وخاصة في محافظات الصعيد بالوجه القبلي بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، تنفيذ مبادرات نقل الأصول والالتزام بربطها معا في سلاسل القيمة.

تطوير أنشطة التمكين الإقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز

بالإضافة إلى تطوير قدرات ومهارات الأفراد ودمجها في وحدات إنتاجية في الصناعات الحرفية واليدوية، وتجهيز وحدات وحاضنات إنتاجية متخصصة في الصناعات الريفية والغذائية وإنتاج قيمة مضافة من الخامات والمواد الأولية المحلية، بجانب مساعدة الفئات المستهدفة الراغبة في الحصول على قروض ميسرة وربطها مع شركاء التنمية في المحافظات.

ويذكر أن برنامج «فرصة» يستهدف الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الإقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات.