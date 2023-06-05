برنامج «فرصة» ينظم ملتقى لتوفير 4 آلاف وظيفة لمستفيدي «تكافل وكرامة»

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عن تنظيم ملتقى توظيف بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، والذي يتيح نحو 4 آلاف فرصة عمل، وذلك لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

ملتقى التوظيف يشارك فيه أكثر من 35 شركة من داخل وخارج الشرقية

وأشارت الصفحة الرسمية لـ برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، عبر موقع «فيس بوك»، إلى أنَّ ملتقى التوظيف يهدف إلى توفير فرص عمل في مختلف القطاعات مثل «الصناعة، الأعمال الخدمية، الزراعة، والأغذية»، ويشارك فيه أكثر من 35 شركة من داخل وخارج الشرقية.

جاء هذا بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات على هامش الملتقى تتضمن التأهيل للمقابلة الشخصية والتعريف بالحقوق والواجبات في مكان العمل وغيرها من خدمات التوجيه المهني للباحثين عن عمل.

جميع الخدمات المقدمة خلال ملتقى التوظيف مجانية دون مقابل

وأكّد برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عبر صفحته أنَّ جميع الخدمات المقدمة خلال ملتقى التوظيف، هي خدمات مجانية، وذلك بهدف مساعدة مستفيدي برنامج «فرصة» من أبناء برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، في الحصول على فرص عمل ملائمة لتحسين ظروفهم الاقتصادية.

وأوضح أنَّ الشركات المتاح بها فرص العمل، والمشتركة في ملتقي التوظيف، توفر العديد من المزايا المقدمة، والتي تتمثل في: «بدل وجبة، تأمين صحي، بدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، وغيرها من المزايا».