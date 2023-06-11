برنامج «فرصة» يسلم مشروعات جديدة لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالمحافظات

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عن تسليم 40 رأس ماعز عشار محصنة وحصة من الأعلاف لـ20 أسرة، من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بالإضافة للأدوية والتحصينات البيطرية في قرية قلوصنا بمحافظة المنيا، تحديدا بمركز سمالوط، وذلك بالتعاون مع جمعية القيادات المصرية.

تلقي تدريب متخصص في كيفية التعامل مع المشروع

وأشار برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى أنه تم تسليم 22 أسرة آخرين من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بمحافظة سوهاج، ضمن مشروع تربية الدواجن الذى يتكون من 35 زوج بط و300 كيلو أعلاف، بالإضافة إلى أدوية وتحصينات وأدوات أخرى، وذلك بعد تلقي تدريب متخصص في كيفية التعامل مع المشروع.

وأوضح برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، أنه استكمالاً لمشاريع تنمية الأسرة لمستفيدي «تكافل وكرامة»، وهي «قرية بلا فقر» في تفهنا العزب وكفر ميت الحارون مركز زفتى بمحافظة الغربية، تم شراء 11 مشروعا من الأغنام لمستفيدي «تكافل وكرامة»، سواء الساري أو المرفوض أو الموقوف، بهدف تحفيزهم على العمل والتحول من الاتكالية إلى الاعتماد على الذات والاستقلال المالي.

شراء 11 مشروعا من الأغنام لمستفيدي «تكافل وكرامة»

يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين «برنامج فرصة» بوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة التكافل بالغربية، في إطار سعي برنامج فرصة لتمكين تلك الفئات المستهدفة اقتصاديا، من خلال مشروعات إنتاجية مدرة للدخل للتحول من الحماية إلى الإنتاج.