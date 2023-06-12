اشتراطات ذبح الأضاحي خلال العيد في محال الجزارة بالإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، 16 شرطا بشأن ذبح الأضاحي في محال الجزارة خلال عيد الأضحى المبارك، بينها 7 شروط تخص عمليات الذبح دون إقامة شادر في الإسكندرية، و9 شروط أخرى تخص عمليات الذبح داخل الشوارد.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل اشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر في الإسكندرية، وفقا لما أعلنته المحافظة لتنظيم عمليات الذبح في الإسكندرية خلال عيد الأضحى المبارك.

اشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون شوادر

1- الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص بناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة.

2- تقتصر عملية الذبح داخل المحل فقط لا غير، دون إقامة شادر.

3- عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية.

4- الالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.

5- لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.

6- المسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لها باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد.

7- توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.

اشتراطات الذبح بمحال الجزارة والتصريح بإقامة شادر

1- الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقا لتشكيل اللجنة.

2- يجب أن يكون موقع الشادر بعيدا عن مصادر التلوث.

3- يجب ألا يعيق موقع الشادر الحركة المرورية.

4- يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي.

5- الالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.

6- إقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات.

7- لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.

8- المسئولية المباشرة لأصحاب المحال التي سيصرح لها باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد.

9- توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.