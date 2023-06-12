تعيين 609 شباب وصرف 180 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مديرية العمل بالمحافظة قامت بتعيين 609 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 من ذوي الهمم، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 297 فرصة عمل، منهم 17 من ذوي الهمم، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

صرف 162 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية

وأوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد، وكيل وزارة العمل بسوهاج، أنه تم خلال شهر مايو الماضي صرف 162 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ69 عاملا مشتغلا، بينها 106 آلاف جنيه منحة مولود لعدد 53 عاملا، ومبلغ 24 ألف جنيه لعدد 8 عمال «منح زواج»، وإعانة وفاة لعاملين بمبلغ 20 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأحد الأقارب لـ6 أشخاص من العمالة غير المنتظمة بمبلغ 12 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تقرر صرف منحتي عيد الفطر وعيد العمال لعام 2023 لعدد 7524 عاملا بمبلغ 7 ملايين و524 ألف جنيه.

صرف منح رعاية صحية

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 18 ألف جنيه، عمليات جراحية صغرى وكبرى لـ 6 عمال، ليصبح إجمالي ما تم صرفه لدعم العمالة غير المنتظمة 180 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 11 عاملا بمنظومة العمال المستفيدين المشتغلين، ليصبح إجمالي العمال المسجلين بقاعدة العمالة غير المنتظمة 7524 عاملا مستفيدا مشتغلا.

استخراج 821 شهادة قياس مستوى المهارة

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 821 شهادة قياس مستوى المهارة، و821 تصريح مزاولة الحرفة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 122 منشأة، وإعادة التفتيش على 269 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 62 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ161 منشأة أخرى، كما تم إقامة 4 ندوات تفتيش عمالي، و9 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 270 عاملا وعاملة.

تسليم 9 عقود للعمل بدولة الأردن

وفي مجال التشغيل الخارجي، قامت مديرية العمل بسوهاج بمراجعة وتسليم 9 عقود للعمل بدولة الأردن، وعدد 3 عقود للمملكة العربية السعودية.