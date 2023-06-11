محافظ سوهاج يتفقد القافلة التنموية لمؤسسة حياة كريمة

شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الآلاف من أهالي مركز ومدينة المنشأة فعاليات الحوار المجتمعي الذى نظمته مؤسسة حياة كريمة ضمن فعاليات القافلة التنموية الشاملة «أنت الحياة»، بمركز شباب مدينة المنشأة، بحضور السيد أحمد سامى القاضي نائب المحافظ، وهشام الحداد منسق حياة كريمة، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعدد من القيادات التنفيذية، والآلاف من مختلف قرى ومدينة المنشأة.

وتوجه محافظ سوهاج خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الاهتمام والدعم غير المسبوق لمحافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بشكل خاص، مشيرا إلى مجهودات مؤسسة حياة كريمة والتعاون المشترك مع أجهزة المحافظة لخدمة المواطن السوهاجي فى مختلف المجالات.

المشروعات المنفذة على أرض سوهاج

واستعرض محافظ سوهاج فى حواره مع الأهالي ما تحقق على أرض سوهاج من تنمية ومشروعات فى مختلف القطاعات بدعم تام من القيادة السياسية والحكومة عن طريق العديد من المبادرات، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، التي ساهمت فى تغيير واقع قرى الريف بمحافظة سوهاج، حيث استهدفت المرحلة الأولى 181 قرية، و1123 نجع وتابع، لافتا إلى إنجاز مئات المشروعات فى مختلف القطاعات التى تمس حياة المواطنين مثل مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما ساهم فى توفير العديد من فرص العمل لأبناء سوهاج من خلال تلك المشروعات، فضلا عن تطوير ودعم المناطق الصناعية المختلفة بنطاق المحافظة.

تعاون المجتمع المدني

وبعث «الفقي»، خلال اللقاء برسالة طمأنة لجميع أهالي محافظة سوهاج، مؤكدا أن القادم أفضل، وأن ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية فى مختلف القطاعات سيجنى المواطنون ثماره فى القريب العاجل موجها الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر والدعم التام لأهالي محافظة سوهاج، وهو ما يعكس توجهات القيادة السياسية والدولة نحو الاهتمام بمحافظة سوهاج.

أنشطة ترفيهية وتوعوية

وعقب اللقاء تفقد محافظ سوهاج ومرافقيه فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تشمل العديد من الفعاليات ومنها قوافل طبية شاملة، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وجلسات توعية لصندوق مكافحة الإدمان، ومسرح للأطفال، وفقرات فنية لقصر ثقافة سوهاج، وملتقى توظيفي للشباب، ومبادرة لسداد ديون الغارمين والغارمات، وتوزيع بونات صناديق الحماية الاجتماعية على الأسر المستحقة، وتستمر فعاليات القافلة حتى العاشرة مساء.