طفلة تبدع في غناء «يا صلاة الزين» على قناة الناس (فيديو)

نشرت قناة الناس، فيديو قصير للطفلة رقية محمد تشدو بصوتها الرائع والهادئ مؤدية أغنية «يا صلاة الزين»، وذلك تحت عنوان «يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين».

أغنية «يا صلاة الزين»

وأدت الطفلة رقية محمد، الأغنية بصوت يطيب له النفس ويريح القلب، وجاء في أغنية «يا صلاة الزين»: «يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين، يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين، الليلة حلوة ومحليها رب القدرة مبارك فيها، الليلة حلوة ومحليها رب القدرة مبارك فيها، المولى تعالى وجيناكم نمدح طه، يا صلاة الزين».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.