وصول جثمان شقيق كريم أبوزيد إلى مسجد الصديق لأداء صلاة الجنازة

وصل جثمان الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد، نجل السيناريست محمود أبو زيد، وشقيق الفنان كريم أبو زيد، إلى مسجد الصديق بمنطقة مساكن شيراتون، لأداء صلاة الجنازة عليه.

كريم أبو زيد ينهار من البكاء

ودخل الفنان كريم أبو زيد في حالة الانهيار، عقب وصول الجثمان، إذ قام أحد أصدقائه بمواساته.

وكان الفنان كريم عبد العزيز، أول الحاضرين بجنازة الموسيقار أبو زيد، إذ وصل منذ قليل إلى مسجد الصديق.

وكان الفنان كريم أبو زيد، أعلن وفاة شقيقه عبر فيس بوك، قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله.. البقاء لله أخي أشرف محمود أبوزيد في ذمه الله، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة».