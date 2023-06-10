داعية إسلامي عبر قناة الناس: أزمتنا الحقيقية في فهمنا للدين وتطبيق تعاليمه

قال الشيخ محمد عبد الباعث، الداعية الإسلامي، إنَّ هناك قيمة عظيمة يمكن أن يدركها الناس لو فطنوا المعنى الحقيقي والمقصود من آيات الذكر الحكيم، موضحا أنَّ سوء الفهم عن الله وعن رسول الله هو أزمتنا الحقيقية في فهمنا للدين وتطبيق تعاليمه.

عبد الباعث: الفهم الصحيح للآيات سييسر الحياة اليومية

وأضاف «عبد الباعث» خلال برنامج «آيات بينات» الذي يقدمه على قناة الناس، أنَّ الحياة اليومية بما فيها من تعاملات ستكون أكثر يسرًا مع الفهم الجديد والصحيح والبعد عن سوء التناول للنص الديني، مشيرا على سبيل المثال إلى آية: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول»، فموضع الجهر بالسوء في الآية ليس على سبيل المقاصة ولكن على سبيل عرض المظلمة والاحتكام إلى القاضي أو المسؤول.

إذا كنت مظلوم وتريد أن ترفع شكواك فالجهر بالسوء جائز

وتابع الداعية الإسلامي: «إذا كنت مظلوما وتريد أن ترفع شكواك فيجوز لك أن تجهر بما قيل لك وبما أساء به إليك وأن تقول لقد شتمي وقال كذا وكذا فهذا جهر بالسوء ولكن ليس على سبيل المقاصة إنما على سبيل العرض والحكاية للواقعة التي صارت بينك وبين الذي أساء إليك».