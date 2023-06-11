طفل يقلد عبدالباسط عبدالصمد بمهارة عبر قناة الناس: بسمعه 50 مرة في اليوم

قال الطفل عمر علي، الشهير بـ«عبدالباسط عبدالصمد الصغير»، إنه يستطيع تقليد صوت الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وصوته قريب جدا منه، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس سهلا إطلاقا.

يسمع الشيخ عبدالباسط عبدالصمد 50 مرة

وتابع علي، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «عشان أعرف أقلد صوت الشيخ بالشكل ده، كل يوم لازم أسمعه وأقلده 50 مرة على الأقل، بجيب الفيديوهات له من على اليوتيوب، وأقعد اسمعها وأشوفه وأقلده».

الطفل عمر علي، من مواليد مدينة نصر ويدرس في الصف الرابع الابتدائي بمنطقة القاهرة الأزهرية، كما أن صوته وتلاوته تشبه إلى حد كبير الشيخ عبد الباسط عبدالصمد لذلك لقب بـ «عبد الباسط الصغير»، وكان أول ظهور له في احتفالية الأزهر في 12 أكتوبر الماضي بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

المشاركة في مناسبات مختلفة

كما شارك في مناسبات مختلفة منها فعاليات احتفالية الأزهر الشريف، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، التي عقدت في 12 أكتوبر الماضي، وأيضا فعاليات الاجتماع الـ16 لمجلس حكماء المسلمين الذي عقد في دولة البحرين.