مدير «الوطنية للتدريب» تستقبل الأولى على «إعدادية كفر الشيخ»: وصلت لهدفها رغم العقبات

التقت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الطالبة منة الله عماد، الحاصلة على المركز الأول في المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبني الطالبة تعليميًا لدعم تفوقها العلمي.

وأوضحت راغب، أنّ التكليف جاء في إطار دور الأكاديمية، المتمثل في رعاية واحتضان المواهب الشابة، سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، وغيرها من خلال المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، التي أطلقتها الأكاديمية في مايو الماضي.

ورحبت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالطالبة منة الله، قائلة إنّ الأكاديمية الوطنية للتدريب ستقدم الدعم الكامل للطالبة المتفوقة حتى تخرجها في الجامعة، وأعربت عن فخرها بتفوقها واجتهادها رغم الظروف والعقبات الصعبة التي تواجهها لكنها لم تمنعها من مواصلة تحقيق هدفها وحلمها من أجل الوصول إلى وجهتها المنشودة وهي الالتحاق بكلية الطب.

وشددت راغب، على أنّ الرئيس السيسي لديه اهتمام خاص بالشباب، فهم دائمًا في مقدمة الملفات التي يوليها اهتمامًا بالغًأ؛ إيمانًا بقوة الشباب المصري وقدرته على تغيير ملامح مستقبل مصر للأفضل، متابعة أنّ الرئيس يضع الشباب المصري في مقدمة الملفات التي لها الأولوية، لهذا أطلقنا المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين.