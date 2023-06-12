تراجع جديد في أسعار الذهب والسبائك في منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، تراجعاً ملحوظاَ للمرة الثانية، وذلك بعد أن هبطت في بداية التعاملات بنحو 20 جنيهاً للجرام، مقارنة بأسعار أمس، فيما تراجعت الآن بنحو 5 جنيهات إضافية، ليصبح اجمالي تراجعات الذهب 25 جنيهاً للجرام، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر

وأوضحت البيانات أن سعر جرام الذهب عيار 21، سجل في منتصف تعاملات اليوم 2310 جنيهات، بعد أن سجل في بداية التعاملات 2315 جنيهاً، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24، في منتصف التعاملات، 2640 جنيهاً، بدلا من 2646 جنيهاً للشراء في تعاملات الصباح.

كما سجل عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم، 1980 جنيهاً، بعد أن وصل صباحاً إلى 1984 جنيهاَ، وبلغ سعر عيار 22، في تعاملات منتصف اليوم، 2420 جنيهاً، فيما سجل عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم، 1540 جنيهاً للشراء للجرام.

سعر الجنيهات والسبائك

وعن أسعار الجنيهات والسبائك الذهبية، فقد انخفضت مرتين على مدار اليوم، وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، ليبلغ سعر الجنيه في منتصف العاملات 18480 جنيهاً، بينما سجل سعر الأونصة 82104 جنيهات.