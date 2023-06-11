خبير اقتصادي يوضح أنسب وقت لشراء الذهب قبل عيد الأضحى

يعد الذهب الملاذ الآمن لكثير من الناس للتحوط ضد التضخم الذي يعتبر أخطر تهديد يواجه أصحاب المدخرات، ويسعى الناس دائمًا للبحث عن الوقت الأمثل لشراء الذهب خصوصًا في هذه الأيام بعد وصول عيار 21 إلى 2300 جنيه قبل عيد الأضحى المبارك.

الذهب وسيلة ادخارية طويلة الأمد

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي لـ«الوطن» إن كل الأوقات مناسبة لشراء الذهب، خصوصًا أن الذهب هو مخزن للقيمة ويعتبر أحد أهم أسلحة مقاومة التضخم، موضحًا أنه يمكن أن يتم الشراء حاليا لأن السعر منخفض قبل عيد الأضحى، وينصح عادةً بشراء الذهب عند نقطة منخفضة نسبيًا – سعر منخفض – لضمان ربحية عالية.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

وأضاف شعيب أن الذهب يميل إلى الحفاظ على قيمته، وقد ترتفع أسعاره أو تنخفض وفقًا للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية بالإضافة الي العوامل الجيوسياسية، وعمليات العرض والطلب، مشيرا إلى أنه عند شراء الذهب، يتعين مراعاة السيناريو السياسي العالمي والتوقعات المستقبلية الصادرة عن مؤسسات وخبراء متخصصين في هذا المجال.

وأشار إلى أن الذهب هو الأصل الأساسي للادخار طويل الأجل، ولا ينصح ببيع الذهب قبل ثلاثة أعوام على الاقل، مشيرًا إلى أنه في حالة شراء الذهب يجب أن تكون الأولوية لشراء السبائك الذهبية وليس المشغولات لأن المصنعية أقل بكثير في السبائك.

وأوضح أن قرار شراء الذهب يجب ألا يتم تأجيله فمن يملك الأموال حاليًا فعليه الشراء، ولا يتم تأجيل القرار إلى بعد العيد، لأنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار.