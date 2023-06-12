تراجع كبير في أسعار زيت النخيل عالميا بسبب زيادة المعروض

انخفضت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي إلى أقل من 3320 رينغيت ماليزي للطن، مقتربة من أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 3200 رينغيت ماليزي في 31 مايو وسط أدلة على انخفاض الطلب والعرض القوي.

زيادة الصادرات

ووفق ما أعلنه موقع ترينيدينج إيكونومي، أظهر مسح البضائع الأوائل أنّ صادرات منتجات زيت النخيل الماليزي تراجعت بنسبة 16.7% -17.6% عن الشهر السابق في الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو، وتأثرت التطورات بالمنافسة القوية من إندونيسيا، أكبر منتج في العالم، حيث أدى العرض المفرط في السوق المحلية إلى زيادة الصادرات.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من مجلس زيت النخيل الماليزي، أنّ المخزونات كانت عند 1.67 مليون طن في نهاية مايو بارتفاع 12.6% عن الشهر السابق لتسجل أول زيادة في 4 أشهر، وجرة بناء المخزونات على خلفية الإنتاج القوي في هذه الفترة، حيث قفز الإنتاج المحلي بنسبة 27% إلى 1.52 مليون طن، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.45 مليون طن.