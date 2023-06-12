«الكهرباء»: افتتاح 24 عيادة تخصصية لتقديم خدمة متميزة للعاملين وأسرهم

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، افتتاح العيادات الطبية التخصصية بروكسي والتابعة لقطاع القاهرة الطبي، الأربعاء المقبل، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمد شاكر، وبتوجيهات المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لحرص الشركة على تطوير المنظومة الطبية للعاملين في القطاع؛ لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للعاملين وأسرهم في كل ربوع مصر.

وكشف الدكتور محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية في تصريحات صحفية أنه بناء على تعليمات وزير الكهرباء ورئيس القابضة للكهرباء على ضرورة العمل على تطوير الخدمة الطبية سيتم افتتاح عيادات روكسي التخصصية لتنضم إلى منظومة شركة الخدمات الطبية الساعية؛ لتقديم أفضل مستوى طبي يليق بكل العاملين وأسرهم.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، إلى أنّ العيادات الطبية التخصصية بروكسي تضم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، إذ تتكون من عدد 24 عيادة لتشمل كل التخصصات الطبية، لافتا إلى أنّ العيادات التي سيتم افتتاحها تتميز بوجود خدمة إجراء الفحوصات الطبية من سحب لعينات الدم وإجراء أشعة الموجات الصوتية، وفحص قاع العين الكمبيوتر، وإجراء رسم القلب وغيرها من الخدمات الأخرى، إذ تمتاز بتوفر أحدث الاجهزة الطبية والتي تعد حجر الزاوية في التشخيص السليم.

إنشاء مركز للعلاج الطبيعي مدعوما بأحدث الأجهزة

وأكد تطوير عيادة الأسنان بروكسي، وجارٍ العمل على إنشاء مركزٍ للعلاج الطبيعي، مدعومًا بأحدث الأجهزة في هذا المجال، لافتا إلى أنّ العمل بالعيادات الطبية التخصصية بروكسي يتم بقيادة نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى كل التخصصات الطبية إلى جانب طاقم متميز من التمريض والسكرتارية الطبية.